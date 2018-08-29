Hazırlık maçlarına devam

Takımlar yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürürlerken, hazırlık maçları ile de güçlerini sınayıp, eksikliklerini görüyorlar. K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Lig'den takımlar dünü hazırlık maçları oynayarak geçirdiler. Oynanan hazırlık maçlarında, Bostancı Bağcıl, Binatlı'yı, Girne Halk Evi ise Küçük Kaymaklı'yı aynı skorla 3-1 mağlup ettiler. Baf Ülkü Yurdu ile Mağusa Türk Gücü arasındaki maçı ise deplasman ekibi MTG 3-2 kazandı.
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