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Hazırlık maçları tam gaz

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Hazırlık maçları tam gaz
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Futbolda 2018-2019 sezonu hazırlıklarını sürdüren takımlar, hazırlık maçlarıyla güçlerini denerken, eksikliklerini de tespit ediyorlar.

Dün oynanan hazırlık maçlarında Türk Ocağı, Gençlik Gücü'nü 3-1 mağlup etti. Türk Ocağı'nın golleri yabancı futbolcularından gelirken, Gençlik Gücü'nün golünü Özgür Ongun attı. K-PET Birinci Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Dumlupınar, K-PET Süper Lig ekibi Çetinkaya'yı, Mustafa Çelik'in golüyle 1-0 mağlup etti. K-PET Birinci Lig'in 2 ekibi Hamitköy ile Bostancı Bağcıl, 2-2 berabere kaldılar. Bostancı Bağcıl'ın maçta üstün oynadı. Girne Halk Evi ise İngiltere'den gelen bir amatör takımı 1-0 mağlup etti.

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