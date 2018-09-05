Hazırlık maçları sürüyor

Futbolda yeni sezonun açılışına kısa süre kala takımlar hazırlık maçlarını da sıklaştırdılar. K-PET Süper Lig ekipleri Yenicami ile Türk Ocağı dün hazırlık maçında buluştular. Akande'nin yine yıldızlaştığı maçı Türk Ocağı, 5-3 kazandı. K-PET Birinci Lig ekiplerinden Göçmenköy ile Karşıyaka arasında oynanan maçı Karşıyaka, 3-2 kazanırken, Değirmenlik ile Maraş, 1-1 berabere kaldılar. Ozanköy – Düzkaya mücadelesinden Ozanköy, 3-1 galip ayrıldı. Yalova, Lefke'yi, 2-0, Binatlı ise Küçük Kaymaklı'yı 4-2 mağlup etti.
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