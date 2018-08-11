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Hazırlık maçları hız kazandı

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Hazırlık maçları hız kazandı
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K-PET Ligleri’nde mücadele edecek olan takımlar yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, hazırlık maçları da hız kazandı.

Mağusa Türk Gücü, Cihangir, Gönyeli, Göçmenköy, hazırlık maçlarını kazanırlarken, Dumlupınar – Hamitköy ve Lefke – Baf Ülkü Yurdu maçları berabere tamamlandılar. Hazırlık maçlarına bugün de devam edilecek.

Hazırlık maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Mağusa Türk Gücü – Mormenekşe: 1-0

Cihangir – Çetinkaya: 3-0

Gönyeli – Yenicami: 2-1

Göçmenköy – Girne Halk Evi: 3-1

Dumlupınar – Hamitköy: 1-1

Lefke – Baf Ülkü Yurdu: 0-0

Yarın oynanacak hazırlık maçları şöyle:

Girne Halk Evi – Esentepe

Türk Ocağı – Küçük Kaymaklı

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