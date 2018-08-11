Hazırlık maçları hız kazandı

K-PET Ligleri’nde mücadele edecek olan takımlar yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, hazırlık maçları da hız kazandı.
Mağusa Türk Gücü, Cihangir, Gönyeli, Göçmenköy, hazırlık maçlarını kazanırlarken, Dumlupınar – Hamitköy ve Lefke – Baf Ülkü Yurdu maçları berabere tamamlandılar. Hazırlık maçlarına bugün de devam edilecek.
Hazırlık maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Mağusa Türk Gücü – Mormenekşe: 1-0
Cihangir – Çetinkaya: 3-0
Gönyeli – Yenicami: 2-1
Göçmenköy – Girne Halk Evi: 3-1
Dumlupınar – Hamitköy: 1-1
Lefke – Baf Ülkü Yurdu: 0-0
Yarın oynanacak hazırlık maçları şöyle:
Girne Halk Evi – Esentepe
Türk Ocağı – Küçük Kaymaklı