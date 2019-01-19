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Hazırlık maçları günüydü

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Hazırlık maçları günüydü
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Kıbrıs Kupası ve K-PET Ligleri’nde ikinci devre maçlarının ertelenmesi nedeniyle takımların birçoğu dünü hazırlık maçları oynayarak geçirdiler. Takımlar bu maçlarda yeni transferlerinin uyum sorunlarını çözerlerken, yabancı futbolcularını da deneme şansı elde ettiler.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Yenicami – Gençlik Gücü: 3-2

Cihangir – Çetinkaya: 2-1

Esentepe – DTB: 2-0

Göçmenköy – Küçük Kaymaklı: 2-3

Ozanköy – GHE: 2-1

Düzkaya – Değirmenlik: 2-1

Hamitköy – Gönyeli: 1-0

Akova – MTG: 0-6

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