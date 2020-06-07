Hazırlık maçları başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.
Hafta sonu oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve bugün oynanacak maçlar şöyle:
Hamitköy – GHE: 3-2
Cihangir – YAK: 0-1
Lapta – TOL: 1 – 4
Lefke – Göçmenköy: 3-0
BÜY – Yalova: 2 – 1
Düzkaya – Dumlupınar 2 – 4
Gönyeli – BB: 1 – 3
Görneç – Esentepe: 1 – 6
Mesarya – Mormenekşe: 3-0
MTG – Çetinkaya:
KK – GG: