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Hazırlık maçları başladı

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun izin vermesi sonrasında hazırlık maçları oynanmaya başladı. Bugün 2 maç oynanacak

Hazırlık maçları başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

Hafta sonu oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve bugün oynanacak maçlar şöyle:

Hamitköy – GHE: 3-2

Cihangir – YAK: 0-1

Lapta – TOL: 1 – 4

Lefke – Göçmenköy: 3-0

BÜY – Yalova: 2 – 1

Düzkaya – Dumlupınar 2 – 4

Gönyeli – BB: 1 – 3 

Görneç – Esentepe: 1 – 6 

Mesarya – Mormenekşe: 3-0

MTG – Çetinkaya:

KK – GG:

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