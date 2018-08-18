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Hazırlık maçları artıyor

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Takımlar yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürürlerken, K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Lig'den birçok takım dünü hazırlık maçları oynayarak geçirdiler. Oynanan hazırlık maçlarında, Baf Ülkü Yurdu, Yenicami, Girne Halk Evi, Dumlupınar, Gönyeli, Esentepe, Mormenekşe ve Türk Ocağı takımları galip geldiler

Hazırlık maçları artıyor
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Hamit Sakallı

Takımlar yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürürlerken, hazırlık maçları ile de güçlerini sınayıp, eksikliklerini görüyorlar.

K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Lig'den birçok takım dünü hazırlık maçları oynayarak geçirdiler. Oynanan hazırlık maçlarında, Baf Ülkü Yurdu, Yenicami, Girne Halk Evi, Dumlupınar, Gönyeli, Gönyeli, Esentepe, Mormenekşe ve Türk Ocağı takımları galip geldiler. Alınan sonuçlar şöyle:

BÜY  - Çetinkaya: 5-0

Gençler Birliği - Yenicami: 3-8

Hamitköy - Girne Halk Evi: 1-3

Göçmenköy - Dumlupınar: 1-2

Gönyeli – Mesarya : 4-2

Ozanköy - Esentepe: 1-3

Mormenekşe – Karşıyaka: 4-2

Akova – Gençlik Gücü: 2-2

Türk Ocağı – Cihangir : 1-1 (penaltılarta 7-6)

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