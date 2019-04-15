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Hayta’nın tercihi, yeşil beyaz

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Hayta’nın tercihi, yeşil beyaz
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BTM İkinci Ligde Mehmet Aşık yönetiminde yeni sezona hazırlanan Demirhan, önemli transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Demirhan, başarılı orta saha futbolcusu Ahmet Hayta’yı da kadrosunu kattı. Ahmet Hayta daha önce Demirhan gibi yeşil beyaz renklere sahip olan Görneç ve Dörtyol’da forma giymişti. Demirhan geçtiğimiz hafta da Uğur Çelik (Alex), Cafer Cinel ve Gökhan Kuruçolak'ı kadrosuna katarak, oldukça iddialı bir kadro oluşturdu.

Demirhan, BTM İkinci Lig 4. Grupta, Mutluyaka, Düzova, Dilekkaya, Yeniceköy ve Kırıkkale ile mücadele edecek.
 

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