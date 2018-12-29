Hayata dönüşün adı Değirmenlik

Değirmenlik, bire bir rakibi Maraş karşısında son 7 dakikaya 2-1 geride girmesine rağmen, Necati ve Fehim’in golleriyle maçı kazanıp, ligde kalma umutlarını canlı tuttu

Yer: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Hakemler: Serkan Durmaz, Sabriye Atikoğlu, Emre Çevikdal Değirmenlik: Enver, Gencali, İbrahim Yıldız, Fehim, Yusuf, Halil, İbrahim Mert, Onur (74’ Hasan Mercan), Ahmet, Burak (74’ Kemal), Necati (47’ Ertürk) Maraş: Volkan, Yavmi, Mustafa Gök, Hamit (28’ Ali Çil), Mehmet Göreli, Gökhan (85’ Mehmet Çavdar), Eren, Ramazan, Kaan (73’ Mustafa Doğru), Mustafa Köleli, Doğan Goller: 23’ Ahmet, 83’ Necati, 89’ Fehim, 45’ Mehmet Göreli, 62’ Ali İbrahim DALOĞLU K-PET Birinci Lig’de düşme hattında yer alan Değirmenlik ile Maraş arasındaki maçta Değirmenlik, bire bir rakibi karşısında son 7 dakikaya 2-1 geride girmesine rağmen, Necati ve Fehim’in golleriyle maçı kazanıp, ligde kalma umutlarını canlı tuttu. Değirmenlik deplasmanından 3-2’lik mağlubiyet alan Maraş ile sonuncu Değirmenlik düşme hattında devreyi tamamladılar.