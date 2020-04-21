"Hayat kesinlikle normalleşmeli"

Hasan Sertoğlu, “Bilim ve Sağlık Kurulundan olumlu yönde bir açıklama olması halinde hayatın kesinlikle normalleşmesi gerektiğine vurgu yaparken, ülkede başta futbol olmak üzere sporun ne kadar önemli olduğu da görüldüğünü belirtip, Mayıs başı antrenmanlara başlayabilirsek 4. hafta sonunda da maçları başlatabiliriz.” açıklamasını yaptı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, Bilim ve Sağlık Kurulunun yapacağı açıklamaya göre hareket edeceklerini, olumlu yönde bir açıklama olması halinde hayatın kesinlikle normalleşmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Hasan Sertoğlu’nun, Ahmet Özsoy’un hazırlayıp sunduğu “COVID 19’da Spor” programında yaptığı açıklama şöyle:

“Sürekli olarak kulüp başkanları ve Kulüpler Birliği yetkilileri ile görüşüyorum. Dün de Kulüpler Birliği başkanı Arslan Bıçaklı ile görüştüm.

Felaket telalarının söylediklerinin aksine her şey iyi gidiyor. Bilim ve Sağlık Kurulunun yapacağı açıklamaya göre hareket edeceğiz. Olumlu yönde bir açıklama olması halinde hayatın kesinlikle normalleşmesi gerekiyor.

Normalleşme için sadece futboldan bahsetmem. Biz iş hayatımızda da işçilerimizi eksiksiz ödüyoruz. Ama ödeyemeyenler de vardır. Biz de belli bir süre ödeyebiliriz. Bu nedenle de bir an önce normal iş hayatımıza dönmeliyiz. Öpüşmeden selamlaşarak, bol kolonya kullanarak, bu virüse göre hayat şekli belirleyip, yaşamalıyız.

Bu süreçte, bu ülkede futbolun ne kadar önemli olduğu da görüldü. Aslında sporun önemi görüldü. Spor federasyonları gençlere daha fazla spor yaptırmalıdırlar. Gençliği spora yönlendirmeliyiz. Çünkü spor yapan insan daha sağlıklı daha dirençli olurlar.Ben kendim de sporumu yaparım. Ama “Evde kal” sürecinde spor yapamadığım için elim – belim ağrır.

Bu süreç yaşanıyor. Futbolcular da inşallah geçen sürede kendilerine dikkat ettiler. Az da olsa antrenman yaptılar. Sonuçta 30 maçlık bir periyoda giriyoruz. Herkese de saygım var ama sonuçta 8 maçlık bir periyoda gireceğiz. Bir gerçek var ki Mayıs başı antrenmanlara başlayabilirsek 4. hafta sonunda da maçları başlatabiliriz. 26 yıldır bu işlerin içinde olan biri olarak bunun olabileceğini söylerim. Teknik adamlar da 8 maçlık periyoda uygun antrenman programları hazırlayacaklar.

Aralarında Türkiye’den de olmak üzere ülkemizden de birçok kişi ile bu konuları görüşüyoruz. 4 haftalık hazırlık süresinin yeterli olacağı konusunda hem fikir olduk.

Özel sektörde çalışan futbolcularımız için de gece maçı olmayacak maçlarımızı, saat 18:00’de başlatarak maçlarımızı oynatabiliriz. Bu arada yurt dışına giden yabancı futbolcu varsa onun ülkeye gelip bu süreci tamamlaması biraz zor olacak.