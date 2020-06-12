Haspolat’ta Yıldırım çakacak

Haspolat’ta oluşturulan takım kadrosunda kulübün başkanı Necati Yıldırım da yer alırken, Necati Yıldırım hücum bölgesinde teknik direktör HişamTarazi’nin de işini kolaylaştıracak

İsa TABAK

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

Haspolat da teknik direktör HişamTarazi yönetiminde hazırlık maçlarını ve antrenmanlarını sürdürürken, takım kadrosunda yer alan kulübün başkanı Necati Yıldırım da takımla antrenmanlara çıkıyor.

Etkili bir hücum oyuncusu olan başkan Necati Yıldırım, saha dışında yaptığı çalışmalarının yanı sıra saha içerisinde de ter dökerek kulübüne katkı koyuyor.

Bonservisi Süper Lig ekibi Hamitköy’de olan başkan Necati Yıldırım, kiralık olarak Haspolat’a transfer oldu. Necati Yıldırım, hücum bölgesinde teknik direktör HişamTarazi’nin de işini kolaylaştıracak.