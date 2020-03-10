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Haspolat transferde son hamleleri yaptı

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Haspolat transferde son hamleleri yaptı

İsa TABAK

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olan Haspolat da şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken önemli transferler yapıyor. 5. Grupta Alayköy, Demirhan, Ağırdağ Boğaz, Bahçeli ve Pınarbaşı ile mücadele edecek olan Haspolat, 2 futbolcuyla daha kadrosunu güçlendirdi. Dikmen Gücü ile BTM 1. Lig Play Off finali oynayan Ahmet Duyar ve İrfan ArdağanHaspolat’a transfer oldular.

İlk haftada Demirhan ile karşılaşacak olan Haspolat, son hazırlık maçında Dilekkaya’yı 5-1 mağlup etti.
 

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