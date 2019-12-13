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Haspolat teknik adamını belirledi

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Haspolat teknik adamını belirledi

İsa TABAK

BTM İkinci Ligde mücadele edecek olan HaspolatSpor Kulübünde Necati Yıldırım başkanlığındaki yönetim kurulu, takımı çalıştıracak teknik adamını belirledi.

Başkan Necati Yıldırım dün deneyimli teknik direktör HişamTazari ile bir araya gelerek yeni sezon için el sıkıştı. HişamTazari geçmiş sezonlarda da birçok kez Haspolat’ı çalıştırmıştı.

Başkan Necati YıldırımHişamTazariile anlaşmalarından sonra şu açıklamayı yaptı:

HişamTarazi hocamızla resmi olarak anlaşmış bulunmaktayız.Kulübümüze ve köyümüze hayırlı uğurlu olsun.Bizi kırmadığı için teşekkür ederiz.”

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