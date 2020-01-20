Haspolat mesaiye başladı

İsa TABAK

BTM İkinci Lige katılacak olan Haspolat Sanayi Gençlik Spor Kulübü, yeni sezon için hazırlıklarına başladı.

Necati Yıldırım başkanlığındaki yönetim kurulu, takımı yeniden liglere koyarken, takımın başına deneyimli teknik adam HişamTarazi’yi getirmişti. Önemli transferler de kadrosunu güçlendiren Haspolat, HişamTarazi yönetiminde ilk antrenmanını Balıkesir Sahasında gerçekleştirdi.

Bu arada Necati Yıldırım başkanlığındaki Haspolat yönetim kurulu, bu akşam Mağdurlar Meyhanesinde bir dayanışma gecesi düzenleyerek, Haspolatlılar’ı bir araya getirecek.