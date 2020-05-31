Haspolat kumda çalıştı

Haspolat teknik direktör HişamTarazi yönetiminde yoğun bir tempo içerisinde çalışmalara başlarken, hafta sonu kum antrenmanı yaptı

İsa TABAK

Bakanlar Kurulu’nun antrenmanlara başlama izni vermesinden sonra BTM İkinci Lig ekiplerinden Haspolat da antrenmanlarına başladı.

Teknik direktör HişamTarazi yönetiminde yoğun bir tempo içerisinde yeniden çalışmalara başlayan Haspolat, hafta sonu ise ağır bir kum antrenmanı yaptı. Kırmızı siyahlılar, hafta içerisinde ise zaman zaman Haspolat halı sahasında da antrenmanlar yapıyor.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun koyduğu kurallara göre antrenmanlar yapan Haspolat, BTM İkinci Ligin başlama tarihinin açıklanmasını bekliyor.