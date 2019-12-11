Haspolat kalesi Şeytan’a emanet

Başkent kulüplerinden Haspolat Spor Kulübü, yeniden BTM İkinci Lige katılmak için çalışmalara başladı.

Necati Yıldırım başkanlığındaki Haspolat Spor Kulübü yönetimi, ligde mücadele edecek takımın kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Haspolat ilk transferini ise kaleci transferi yaparak gerçekleştirdi.

6 yıldır futboldan uzak kalan Halil İbrahim Şeytan, Necati Yıldırım’ın ısrarıyla yeniden futbola dönerken, yeni sezonda Haspolat’ın kalesini koruyacak. Halil İbrahim Şeytan, Küçük Kaymaklı ve Hamitköy alt yapılarında forma giymişti.