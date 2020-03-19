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Haspolat esnafı kulübü sahiplendi

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Haspolat esnafı kulübü sahiplendi

BTM İkinci Lig kulüplerinden Haspolat’ta Necati Yıldırım başkanlığında oluşturulan genç yönetim kurulunun başarılı icraatları, dikkat çekiyor.

Haspolat’ta çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Haspolat esnafı da başarılı icraatlardan sonra kulübü sahiplendi. Haspolat esnafı, her ay kazancından belli bir miktarı Haspolat kulübüne katkı olarak vermye başladı.

Haspolat kulübü başkanı Necati Yıldırım da kulübe katkı koyan esnafa teşekkür belgesi vererek onurlandırırken, köydeki örnek dayanışmaya katkı koydu.

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