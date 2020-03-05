Haspolat bombaları patlattı

BTM 2. Lig 5. Grupta şampiyonlukta iddialı olmayı hedefleyen Haspolat transferde bombaları patlatırken, 6 futbolcuya resmi imza attırdı

İsa TABAK

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olanHaspolatda şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken önemli transferler yapıyor. 5. GruptaAlayköy, Demirhan, Ağırdağ Boğaz, Bahçeli ve Pınarbaşı ile mücadele edecek olan Haspolat, 6 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi.

Bektaş Baran, Hüseyin Melhem, Hasan Avcı, Mehmet Çetin, Murat Erişik ve Burak Alsan dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda, başkan Necati Yıldırım eşliğinde attıkları imzalar ile resmen Haspolat futbolcusu oldular.

Yeni transferler Haspolat’ı hedefine ulaştırmaya çalışacaklar. Haspolat ilk haftada Demirhan ile karşılaşacak.