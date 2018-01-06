Hascan yuva yolcusu

Gençlik Gücü, Çağatay Gürler ve Gökhan Özer’den sonra Hascan Kızmaz’ı da süresiz kadro dışı bırakırken, Hascan’ın, Yenicami’ye dönmesi bekleniyor. Gençlik Gücü, Yenicami’den Hüseyin Paşa ile ise prensipte anlaştı

Başkent Lefkoşa’nın yeşil beyazlı takımı Gençlik Gücü’nde süresiz kadro dışı bırakılmalara bir yenisi daha eklendi.

Prensiplerinden ödün vermeyen Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Yönetim Kurulu, Çağatay Gürler ve Gökhan Özer’den sonra, önceki günkü antrenmana çıkmayan Hascan Kızmaz’ı da süresiz kadro dışı bıraktı. Gökhan Özer gibi, Gençlik Gücü kulübünden izinsiz olarak bir başka kulüp ile görüşen ve önceki günkü antrenmana çıkmayan Hascan Kızmaz da süresiz kadro dışı cezasına çaptırılan futbolcular arasına katıldı.

“Hiçbir futbolcu kulüpten üstün değildir” diyen Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü asbaşkanı Serdal Isladırcıoğlu, “Bu kararları verirken içimiz kan ağlıyor. Ancak ne vardır ki kulübü futbolcular yönetemez. Futbolcuların her istediği olacak, istediklerinde gelecek ve istediklerinde gidecekler diye bir durum yok” şeklinde konuştu.

Yönetim Kurulu olarak kendilerinin daha da güçlü bir takım oluşturmanın yollarını aradıklarının altını çizen Asbaşkan Isladırcıoğlu, “Futbolcularımızın bizden izinsiz başka kulüplerle görüşmeleri kadar; başka kulüplerin, yönetimimizi değil de futbolcularımızı muhatap almaları da hatadır. Yaşananlarda takımımızın gücünü azaltmaya yönelik, planlı bir art niyet olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Hascan’ın, yeniden yetiştiği kulüp olan Yenicami’ye dönmesi bekleniyor. Gençlik Gücü, Yenicami’den Hüseyin Paşa ile ise prensipte anlaştı. Hüseyin Paşa, Gençlik Gücü’nün Mağusa Türk Gücü ile oynayıp 2-1 kaybettiği maçtaki performansıyla beğeni topladı.