Hasan’ın tercihi yine kırmızı siyah

Hamitköy ile yollarını ayıran deneyimli defans futbolcusu Hasan Sarıoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Hasan, K-PET Süper Lig'de yeni bir yapılanmaya giden ve eski teknik direktörü Serhat Ertürk'ün çalıştırdığı kırmızı siyahlı Gençler Birliği ile anlaştı. Bu arada toparlanmaya başlayan Gençler Birliği'nde maaşların da ödenmesi futbolcuların morallerini iyice artırdı.