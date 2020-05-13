Hasan Şaş istifasının perde arkası aralandı

Galatasaray'da Futbol A Takım Medya Koordinatörü Hande Sümertaş'ın gönderilmesinin ardından listede olduğunu duyan Hasan Şaş, Fatih Terim'e “Bu haberler doğru mu hocam?” sorusunu yöneltti. Tecrübeli hoca, cevap vermeyince ipler koptu

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim'in ekibinden istifa eden Hasan Şaş olayının yankıları sürüyor. Terim, Şaş ve Ümit Davala arasındaki gerginliğin kulübün medya sorumlusunun görevine son verilmesine dayandığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın, medya sorumlusunun ardından Şaş ve Davala'yla da çalışmak istemediğini söylediği ileri sürülmüştü. Şaş, bu duyumlar üzerine önceki gün Florya'da yapılan idman öncesi Terim'in yanına gitti.

HOCA UMURSAMADI!

Yardımcı antrenör Hasan Şaş, “Hocam basında yazılan ve kulağıma gelen duyumlar doğru mu” diye soru yöneltti. Umursamaz bir tavırda olan Terim, sessiz kalmayı tercih edince Hasan Şaş, istifa etmeyi kafasına koydu. Öğlen saatlerinde sosyal medya hesabından kendi isteğiyle görevi bıraktığını açıklayan deneyimli antrenörün ayrılığı, kulübün resmi açıklamasıyla kesinleşti. Bu durumdan çok rahatsız olan Ümit Davala'yla da yolların ayrılması an meselesi.

BU İLK DEĞİL

Şaş, Denizlispor maçındaki saldırı sonrası yönetimin sessiz kalmasıyla istifa etmişti. Ancak Terim'in kendisine destek vermesiyle görev geri dönmüştü.

TEK SORUMLU LEVENT ŞAHİN

Cimbom, dün sosyal mesafeye uygun bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirdi. Terim'in başyardımcısı Levent Şahin, futbolcuların dizilişini mesafeli bir şekilde düzenleyip egzersiz hareketleri yaptırdı. Kondisyon ve güç çalışmasıyla antrenman sona erdi. Fatih Terim de idmanda futbolcularına bazı uyarılarda bulundu.