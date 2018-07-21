Hasan, Konyaspor'la anlaşamadı

Hamit SAKALLI Hamitköy'ün, Konyaspor U21 Takımı'nda denenen futbolcusu Hasan Akkuyu, takımına döndü. Teknik heyetin olumlu raporuna rağmen Konyaspor yönetimi ile maddi şartlarda anlaşamayan Hasan Akkuyu, Hamitköy'ün yeni sezonda en büyük kozlarından biri olacak.