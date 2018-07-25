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Hasan, GG antrenmanında

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Hasan, GG antrenmanında
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K-PET Süper Lig ekibi Gençlik Gücü yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, kaleci Türkkan'ın takımdan ayrılmasından sonra başlayan kaleci sorununu çözmek için harekete geçti.

Gençlik Gücü, yeni sezonda BTM Birinci Lig'de mücadele edecek olan Görneç'in genç kalecisi Hasan Bilal'ı, antrenmanlara indirmeye başladı. Gençlik Gücü teknik heyeti, Hasan Bilal'ın sergileyeceği performansa göre transfer için kararını verecek.

Gençlik Gücü bu arada Küçük Kaymaklı'nın da transfer etmek istediği Yalova kalecisi Mustafa Dağman için de girişim başlattı.

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