Hasan Evren gollerine başladı

Hasan Evren, geçirdiği sakatlık sonrasında gollerine başlarken, gol sevincini kendisi gibi ağır sakatlık sonrasında sahalara dönen Lukaku ve Depay’ın yaptığı gibi yaşadı

Yenicami Akademi’den yetiştikten sonra A Takım kadrosunda bulduğu şansı iyi değerlendiren ve 6 gol atan 21 yaşındaki genç golcü Hasan Evren, geçirdiği ağır sakatlık sonrasında gollerine başladı. Hasan Celil Evren, dizinden geçirdiği ameliyat ve rehabilite süreci sonrasında K-PET Süper Ligden sonra NicosiaGroup Kıbrıs Kupasında da forma şansı buldu. Yenicami teknik sorumlusu Özgü Bayraktar’ın, NicosiaGroup Kıbrıs Kupasında Küçük Kaymaklı’ya karşı şans verdiği Hasan Celil Evren, maçta fırsatçılığını konuştururken, Hascan’ın kaleciden dönen şutunu tamamlayarak 3-0 kazandıkları maçın son golünü atmıştı. Hasan Celil Evren, gol sevincini ise kendisi gibi ağır sakatlık sonrasında sahalara dönen Dünyaca ünlü futbolcular Lukaku ve Depay’ın yaptığı gibi yaşayarak, mesaj da verdi.