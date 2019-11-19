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Hasan Celil’in tedavisi sürüyor

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Beş hafta önce sakatlanan sol açık Tansel’in yerine takıma giren ve dört maçta sekiz gol atarak, iyi form yakalamışken, antrenmanda sakatlanan Hasan Celil, en az 4 haftada fizik tedavi yapacak

Hasan Celil’in tedavisi sürüyor

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Yenicami’nin iki hafta önce antrenmanda sol ayağından sakatlanan genç golcü futbolcusu Hasan Celil’in tedavisi devam ediyor.

Beş hafta önce sakatlanan sol açık Tansel’in yerine takıma giren Hasan Celil dört maçta sekiz gol atarak, iyi form yakalamışken,antrenmanda sakatlanmıştı.Kendisiyle dün kulüp lokalinde tedaviden geldikten sonra konuştuğumuz Hasan Celil 3-5 hafta daha fizik tedaviye devam edeceğini belirtti.

Hasan Celil açıklamasına şöyle devam etti: “Takıma girmiş ve gol atmaya başladıktan sonra sakatlanmam kötü oldu.Kulübüm tedavimi yaptırıyor.Antrenmanlara üç hafta sonra belki başlayabilirim.Ancak ne zaman oynayacağıma doktorum ve teknik direktörüm karar verecek.

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