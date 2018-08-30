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Harun Tekin, Fenerbahçe'de

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Fenerbahçe, Bursaspor'dan transfer edilen milli kaleci Harun Tekin'i resmen duyurdu. Harun yeni takımında 35 numaralı formayı giyecek

Harun Tekin, Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe, Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin'i transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Harun Tekin'le 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbola, doğduğu şehir İzmir'de Menemen Belediyespor'un altyapısında başlayan 29 yaşındaki kaleci, profesyonel kariyerine İstanbul Güngörenspor'da geçiş yaptı. Bursaspor'a 2010 yılında transfer olan Harun, yeşil-beyazlı formayı birinci kaleci olarak 2014-2015 sezonunda giymeye başladı.

Geçen sezon 31 maça çıkan Harun Tekin, bu sezon da ligin ilk 3 haftasında Bursaspor'un kalesini korudu. Harun, ligin ilk haftasında 11 Ağustos'ta Bursaspor'un deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettiği maçta da yeşil-beyazlıların kalesini korumuştu.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrolarına da davet edilen Harun, iki kez ay-yıldızlı formayı giydi.

Harun, Fenerbahçe'de memleketi İzmir'in plakası olan "35" numarayı, formasında taşıyacak.

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