banner107
YDÜ’lüler, şampiyonluklara kulaç attı
YDÜ’lüler, şampiyonluklara kulaç attı
10 0
Müthiş maçta son gülen Real
Müthiş maçta son gülen Real
30 0
Gözler play off ve play outa çevrildi
Gözler play off ve play outa çevrildi
361 1
Duygulandıran belgesel
Duygulandıran belgesel
60 0
Magandalara tokat gibi ceza
Magandalara tokat gibi ceza
586 0
Kiralık araç cayır cayır yandı
Kiralık araç cayır cayır yandı
272 0
1. Ligin ilk yolcusu Ozanköy
1. Ligin ilk yolcusu Ozanköy
234 0
Nisan Şakası nefes kesti
Nisan Şakası nefes kesti
36 0
banner82
banner147

Harmancı’nın Yenicami gururu

banner27

Harmancı’nın Yenicami gururu
banner137

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, K-PET Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Yenicami’yi kutladı.

Uzun yıllar kulüpte yöneticilik ve basın sözcülüğü yapan Başkan Harmancı, bu sezonun çekişmesinin herkesi keyiflendirdiğini ifade ederken, mücadele koyan tüm kulüpleri tebrik etti. Harmancı, kulüp yöneticisi Selçuk Zekai’nin getirdiği şampiyonluk kupasının Yenicami’nin emeğinin karşılığı olarak kazanıldığını ifade etti. Harmancı kupa ve kendisine Yenicami sevgisini aşılayan babası Hüseyin Harmancı ile de birlikte poz verdi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.