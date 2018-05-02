Harmancı’nın Yenicami gururu

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, K-PET Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Yenicami’yi kutladı.

Uzun yıllar kulüpte yöneticilik ve basın sözcülüğü yapan Başkan Harmancı, bu sezonun çekişmesinin herkesi keyiflendirdiğini ifade ederken, mücadele koyan tüm kulüpleri tebrik etti. Harmancı, kulüp yöneticisi Selçuk Zekai’nin getirdiği şampiyonluk kupasının Yenicami’nin emeğinin karşılığı olarak kazanıldığını ifade etti. Harmancı kupa ve kendisine Yenicami sevgisini aşılayan babası Hüseyin Harmancı ile de birlikte poz verdi.