"Harcamalar özkaynak eğitimine yapılmalı"

Ali Samancıoğlu, “Yabancı oyuncunun faaliyet göstermemesi en mantıklısıdır. Yabancı oyunculara yapılan harcamalar, tesisleşmeye ve özkaynak eğitimine yapılmalıdır.” açıklamasını yaptı

Mağusa Türk Gücü alt yapısında görev yapan Mağusa Türk Gücü Akademi antrenörlerindenAli Samancıoğlu, yabancı futbolcu konusunda açıklamalarda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, açıklamalarda bulunmuş ve kulüplerimizi ekonomik olarak toparlama adına, gelecek sezondan itibaren liglerimizin yabancısız oynanacağını açıklamıştı.

Futbol camiamızın önde gelen isimleri yabancı futbolcu konusunda açıklamalarda bulunurlarken, Ali Samancıoğlu da sosyal medyada konuyla ilgili şunları söyledi:

“Ülkemiz, uluslararası platformlarda olmaması sebebiyle yabancı oyuncunun ülkemizde faaliyet göstermemesi en mantıklısıdır.

Zaten gelen yabancı oyuncularında üst düzey fark yarattığını düşünmüyorum. Uluslararası bir ortam düşünecek olursak temellerimizi şimdiden atmalıyız.Şahsi fikrim yabancı oyunculara yapılan harcamaların tesisleşmeye ve özkaynak eğitimine yapılmasıdır.”