Hamiyköy'de gülen yok

Hamitköy ile Karşıyaka, birer kez öne geçtikleri maçta galibiyeti koruyamazken, 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldılar. Hamitköy mücadeleyi 10 kişi tamamladı

Stadyum: Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Timur Ercan Bodi, Ferhat Tuna, Burak Kunduralı

Hamitköy: Emre, Salih, Osman, Halil İbrahim, Agit, Ömer, Ender, Yaşar (Muhammet), Hasan, Gökay (Michael), Toykan (Hüseyin Çıdamlı)

Karşıyaka: Şahin, Olgun, Ertu, Mehmet, Hüseyin Konyalıoğlu (Ayhan), Bayram, Bayram Dağgül (Mustafa Mısırlısoy), Mustafa Adlar, Eyüp, Velat (Barış), Cevdet

Goller: 22.Dk Mehmet Gürpınar,89.Dk Barış (KARŞIYAKA),59.Dk Agit, 65.Dk Ömer (HAMİTKÖY)

Kırmızı kart: 82.Dk Hasan (Hamitköy)

Hamit SAKALLI

K-PET 1.Lig'in ilk haftasında karşı karşıya gelen Hamitköy ile Karşıyaka arasındaki mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Hamitköy karşılaşmanın 82. dakikasında Hasan'ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

17.Dk: Hamitköy atağında Gökay'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Hasan'ın sıfırdan vuruşunda top direkten geri geldi.

22.Dk: Karşıyaka atağında topsuz alanda Cevdet, Ömer'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Timur Ercan Bodi penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mehmet Gürpınar'ın vuruşunda kaleci Emre gole izin vermedi ancak dönen topu iyi takip eden Velat'ın pasında Mehmet Gürpınar bu kez topu filelere gönderdi. HAMİTKÖY 0-1 KARŞIYAKA

59.Dk: Hamitköy'de sol çaprazda kazanılan frikiği Ender ceza sahasına ortaladı. Oluşan karambolda Ömer topu ceza sahası içerisinde Agit ile buluşturdu. Agit'in vuruşunda top filelere gitti. HAMİTKÖY 1-1 KARŞIYAKA

65.Dk: Agit'in kullandığı köşe atışında arka direkte topa iyi yükselen Ömer kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. HAMİTKÖY 2-1 KARŞIYAKA

82.Dk: Hamitköy'de Hasan topa düdükten sonra vurduğu için ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

87.Dk: Hamitköy kontra atağında Ender sağdan ceza sahasına girdi ve topu Muhammat'e aktardı. Muhammet'in vuruşunda kaleci Şahin gole izin vermedi.

89.Dk: Karşıya'da kullanılan frikikte topa iyi yükselen Barış kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. HAMİTKÖY 2-2 KARŞIYAKA

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.