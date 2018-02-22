Hamitköy’ün penaltı tepkisi

Hamitköy sezon başından bu yana aleyhine çok kolay penaltı çalınmasına, lehine olan net penaltı pozisyonlarda ise penaltı kararı verilmemesine tepki gösterdi

K-PET Birinci Lig ekibi Hamitköy sezon başından bu yana aleyhine çok kolay penaltı çalınmasına, lehine olan net penaltı pozisyonlarda ise penaltı kararı verilmemesine tepki gösterdi. Hamitköy yöneticisi Hüseyin Özzeki’nin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

“Sezon başından bu yana aleyhimize çok kolay penaltı düdükleri çalınıyor. Buna karşılık bizim futbolcularımıza ceza sahası içerisinde yapılan net faullere ise penaltı düdükler i çalınmıyor. Bunun son örneğini Akova ile kendi sahamızda oynadığımız maçta yaşadık. Hakem Emre Öztaşlı, Akova atağında rakibe temas etmeden topu uzaklaştıran Ragıp ile çarpışan Osman’ın yere düşmesini penaltı olarak değerlendirdi. Buna karşılık olarak ise futbolcularımız Hakan ve Özgür’e ceza sahası içerisinde yapılan faulleri hakem Emre Öztaşlı görmezden geldi. Özellikle de Özgür’e ceza sahasında Salih tarafından yapılan hareket bir değil birkaç kez penaltıydı. Özgür bu pozisyonda rakip tarafından diz, karın ve göğüs bölgeleriyle itilerek bir metre ileriye düşürüldü. Böyle bir pozisyon penaltı olmaz mı? Hakem Emre Öztaşlı’ya göre olmadı. Biz maçta belki iyi futbol oynamadık ama bu lehimize penaltı düdüğü çalınmayacak anlamına da gelmez. Sezon başından bu yana nedense lehimize penaltı kararı verilmezken aleyhimize beş kez penaltı kararı verildi. Sakatlık bahanesi ile yerde yatan Akova futbolcusu, hakem oyunu durdurmayınca ayağa kalkıp, futbolcumuzun pozisyonunu bozdu. Hakem Emre Öztaşlı bu pozisyonda nedense futbolcuya sarı kart göstermeye de tenezzül etmedi. Kritik haftalara girdiğimiz bu süreçte hakemlerden adil yönetim bekliyoruz.”