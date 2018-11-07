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Hamitköy’ün milli takım gururu

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KKTC U21 Milli Takımı kadrosuna seçilen Hamitköy’ün başarılı futbolcusu Hasan Akkuyu, kulübün ilk milli futbolcusu oldu

Hamitköy’ün milli takım gururu
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K-PET Birinci Lig lideri Hamitköy’ün başarılı futbolcusu Hasan Akkuyu, KKTC U21 Milli Takımı ile Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) U21 Karması arasında14 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 17.00’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan Cumhuriyet Kupası için oluşturulan KKTC U21 Milli Takımı kadrosuna seçildi.

U21 Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan Hüseyin Aşkın Kınacı, tarafından milli takıma çağrılan Hasan Akkuyu, Hamitköy’ün milli takıma seçilen ilk futbolcusu oldu. Hamitköy alt yapısından yetişen ve geçtiğimiz sezondan bu yana A Takım kadrosunda yer almaya başlayan 19 yaşındaki Hasan, sağ kanatta sergilediği performansla dikkatleri çekiyor.

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