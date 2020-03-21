Hamitköy’ün en özel taraftarı Mehmet Bostancı

Hamitköy Spor Kulübü takımın sembolü olan Down Sendromlu taraftarı Mehmet Bostancı ile ilgili paylaşımda bulunarak Mehmet Bostancı özelinde Down Sendromlularla dayanışma gösterdi

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bazı kulüplerimiz sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak, down sendromlularla dayanışma örneği sergilediler.

Bu kulüplerden olan Hamitköy Spor Kulübü de takımın sembolü olan Down Sendromlu taraftarı Mehmet Bostancı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Hamitköy Spor Kulübünün, Mehmet Bostancı özelinde Down Sendromlularla dayanışma gösterdiği paylaşımı şöyle:

“En özelimiz, Mehmet'imiz; Hamitköy Spor Kulübü onun en değerlisi, o da Hamitköy'ün en değerlisi; Mehmetsiz bir Hamitköy maçı düşünülemez. +1 fazlasıyla biz Mehmet'imizi çok seviyoruz.”

Mehmet Bostancı’nın ablası Gülten Bostancı ise kulübün paylaşımından duyduğu memnuniyeti dile getirip; “Hamitköy Spor Kulübü, Mehmet’in yaşama kaynağıdır. Hamitköy Spor Kulübü'ne emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi ki varsınız.” Açıklamasını yaptı.