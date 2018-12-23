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Hamitköy’ün düşüşü sürdü

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Hamitköy, lig sonuncusu Değirmenlik ile berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara aldı. Değirmenlik ise zorlu deplasmandan puan çıkararak, 4 puana yükseldi. Hamitköy, cephesi Gökhan kırmızı kart gösterip, benzer hareketi yapan Değirmenlik’ten Hasan’a kırmızı kart göstermeyen hakem Osman Küçük’e büyük tepki gösterdi

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Hamitköy’ün düşüşü sürdü
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Stad: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Osman Küçük, Ahmet Özkurtuluş, Recep Yamuk

Hamitköy: Emre Nalbant, Salih, Gökhan, Halil İbrahim (61.Dk İbrahim Kaba) Michael, Agit, Ömer, Toykan (47.Dk Mert), Gökay, Muhammet, Hasan Akkuyu

Değirmenlik: Emre İyci, Gençali, İbrahim Yıldız, Fehim, Yusuf, Halit, İbrahim Mert, Onur (83.Dk Ertürk) Hasan Mercan (63.Dk Cem)  Burak (71.Dk Kemal), Necati

Kırmızı Kart: 67.Dk Gökhan (Hamitköy)

Goller: 23.Dk Fehim (Değirmenlik), 49.Dk Salih (Hamitköy)

Hamit SAKALLI

K-PET 1.Lig'in 14.haftasında karşı karşıya gelen Hamitköy ile Değirmenlik arasındaki mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. Hamitköy, Gökhan Özer'in 67.Dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

6.Dk: Hamitköy atağında Toykan sağdan ceza sahasına girdi ve orta şut karışımı topuna arka direkte Muhammet vuruşunu gerçekleştirdi ancak kaleci Emre topu çizgide kontrol etmeyi başardı.

23.Dk: Değirmenlik atağında Onur soldan topu ortaladı. Fehim’in arka direkteki volesinde top filelere gitti. Hamitköy 0-1 Değirmenlik

49.Dk : Hamitköy atağında Salih’in ceza sahası dışından vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 1-1 Değirmenlik

58.Dk : Değirmenlik atağında Necati kaleci Emre’den sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak Salih kaleye giden topa müdahale ederek mutlak bir golü önledi.

62.Dk:  Hamitköy atağında sağdan ceza sahasına giren Hasan’ın vuruşunda kaleci Emre gole izin vermedi.

67.Dk: Gökhan, Değirmenlik futbolcusu Onur’a topsuz alanda yaptığı hareket sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar birer puana razı oldu.

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