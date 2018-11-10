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Hamitköy’ün, Çatalköy kabusu

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Düzkaya, hakem Emre Öztaşlı ve yardımcılarının başarılı yönetim sergiledikleri maçta Hamitköy’ü biri penaltıdan olmak üzere Hasan Özçelik’in 3 ve Süleyman’ın golleriyle , 4-1 mağlup etti. Muhammet’in yokluğunu maçta hisseden Hamitköy ise Çatalköy’de oynadığı ikinci maçından da mağlup ayrıldı

Hamitköy’ün, Çatalköy kabusu
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Stadyum: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Fatih Bardakçıoğlu, İsmail Ercan

Düzkaya: Yunus, Mersin, Onur, İbrahim, Serkan, Sedat, Reşat, Mustafa, Bilal(80.Dk Tahir), Hasan(87.Dk Berke) Özçelik, Can (61.Dk Süleyman)

Hamitköy: Emre, Salih, Gökhan, Halil İbrahim(82.Dk Osman), Michael(76.Dk Yaşar), Agit,Ömer, Toykan, Gökay,Hasan Akkuyu, Mert(45.Dk İbrahim Kaba)

Goller:  35. ve 38.ve 52. Dk Hasan Özçelik , 86.Dk Süleyman (Düzkaya), 57.Dk Gökhan (Hamitköy)

Hamit SAKALLI

K-PET Birinci Lig’de haftaya lider giren Hamitköy, Düzkaya’ya deplasmanda farklı mağlup oldu. Rakibini mağlup eden Düzkaya ise zirve yarışına iyice ortak oldu.

35.Dk: Düzkaya atağında Bilal ceza sahası içerisinde Michael’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Emre Öztaşlı penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Hasan Özçelik vuruşunda topu filelere gönderdi. Düzkaya 1-0 Hamitköy

38.Dk : Düzkaya atağında Mustafa Alkış sağdan topu ceza sahasına ortaladı ve arka direkte Hasan Özçelik vuruşunda topu filelere gönderdi. Düzkaya 2-0 Hamitköy

52.Dk: Hamitköy savunmasında  hatalı geri pas sonrası topu alan Hasan Özçelik vuruşunda topu filelere gönderdi. Düzkaya 3-0 Hamitköy

57.Dk: Hamitköy atağında Michael’ın pasıyla sağ çaprazda ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökhan’ın vuruşunda top filelere gitti. Düzkaya 3-1 Hamitköy

79.Dk: Düzkaya futbolcusu Bilal, Yaşar’dan kaptığı topla birlikte hızla ceza sahasına yöneldi be topu gerideki Serkan’a çıkardı. Serkan’ın vuruşunda Salih topu çizgiden çıkartmayı başardı.

83.Dk: Hamitköy kontra atağında Osman topu sağdan ceza sahasına ortaladı. Sedat’ın ters vuruşunda top üst direğe çarpıp kornere gitti.

86.Dk: Düzkaya kontra atağında Tahir hızla rakip yarı alana yöneldi ve pasını Reşat’a aktardı. Reşat topu boş pozisyondaki Süleyman’a aktardı. Süleyman topu boş kaleye gönderdi. Düzkaya 4-1 Hamitköy

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Düzkaya sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

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