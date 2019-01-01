Hamitköy’ün ateşi söndü

K-PET Birinci Lig’de zirve mücadelesi veren Hamitköy’ün başarılı futbolcusu Mert Ateş, ikinci devrenin ilk hafta maçı olan Karşıyaka deplasmanında forma giyemeyecek.

Mert Ateş, Hamitköy’ün 3-2 kazandığı Yonpaş Dumlupınar maçında sarı kart görerek 4 sarı kart cezalısı durumuna düştü. Sezon başından bu yana düzenli olarak forma şansı bulan 20 yaşındaki genç futbolcu antrenör Ahmet Sakallı tarafından oynatıldığı farklı mevkilerde sergilediği başarılı performans ve mücadeleci futbolu ile dikkat çekiyor.