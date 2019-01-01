banner237
Göçmenköy yıldızların peşinde
Göçmenköy yıldızların peşinde
2 0
Baray'ın 8’inci yaş mutluluğu
Baray'ın 8’inci yaş mutluluğu
22 0
Esentepe'de 2 ayrılık
Esentepe'de 2 ayrılık
171 0
Yılbaşı sofrası hazırlarken çocukları unutmayın!
Yılbaşı sofrası hazırlarken çocukları unutmayın!
16 0
Jimnastikçiler 2018'e el salladılar
Jimnastikçiler 2018'e el salladılar
22 0
Köseler, İskele’ye köşeyi döndürdü
Köseler, İskele’ye köşeyi döndürdü
87 0
Hyundai'den 8 kişilik lüks SUV
Hyundai'den 8 kişilik lüks SUV
53 0
YDÜ farkı
YDÜ farkı
30 0
banner82

Hamitköy’ün ateşi söndü

banner27

banner210
Hamitköy’ün ateşi söndü
banner215

K-PET Birinci Lig’de zirve mücadelesi veren Hamitköy’ün başarılı futbolcusu Mert Ateş, ikinci devrenin ilk hafta maçı olan Karşıyaka deplasmanında forma giyemeyecek.

Mert Ateş, Hamitköy’ün 3-2 kazandığı Yonpaş Dumlupınar maçında sarı kart görerek 4 sarı kart cezalısı durumuna düştü. Sezon başından bu yana düzenli olarak forma şansı bulan 20 yaşındaki genç futbolcu antrenör Ahmet Sakallı tarafından oynatıldığı farklı mevkilerde sergilediği başarılı performans ve mücadeleci futbolu ile dikkat çekiyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.