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Hamitköy’ün acar yöneticisi Çiğdem

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Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulunda yer alan 2 Çiğdem Acarbaş, yönetim kurulu içerisinde birçok görev üstleniyor

Hamitköy’ün acar yöneticisi Çiğdem

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulunda yer alan 2 kadın yöneticiden biri olan Çiğdem Acarbaş, yönetim kurulu içerisinde birçok görev üstleniyor.

Didem Mülazim ile birlikte tombala çekilişlerinin sorumluluğunu üstlenen Çiğdem Acarbaş, alt yapı takımları ile de ilgileniyor. Çiğdem Acarbaş, Hamitköy U21 Takımının başında sahaya yönetici olarak çıkarak kulübüne hizmet veriyor.

Çiğdem Acarbaş ve arkadaşları A Takım maçlarında maç biletlerinin kesimine de katkı koyarak kulüplerine hizmet ediyorlar.

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