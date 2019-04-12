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Hamitköylüler, Süper Lig için kenetlendi

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Süper Lige yükselmeyi hedefleyen Hamitköy'de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu kulüp lokalinde dayanışma gecesi düzenlerken, Evren Mannaş konuşmasında, Hamitköy'ü gelecek sezon, Süper Ligde futbol oynarken görmek istediklerini vurguladı

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Hamitköylüler, Süper Lig için kenetlendi
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K-PET Birinci Ligden Süper Lige yükselmeyi hedefleyen Hamitköy'de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu kulüp lokalinde dayanışma gecesi düzenledi.

Hüseyin Kıral'ın sunuculuğunda gerçekleştirilen dayanışma gecesine katılım yoğun olurken, KTFF başkanı Hasan Sertoğlu, Kulüpler Birliği başkanı Arslan Bıçaklı, Kulüpler Birliği eski başkanı Hüseyin Özen Yılmaz, Göçmenköy ve Mesarya kulüp başkanları da geceye katıldılar.

gece, kulüp başkanı Evren Mannaş'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Evren Mannaş konuşmasında geçtiğimiz yıl başaramadıkları K-PET Süper Lige yükselme hedefini, bu sezon gerçekleştirmek istediklerini ve gelecek sezon Hamitköy'ü, K-PET Süper Ligde futbol oynarken görmek istediklerini vurguladı. Her kulüp başkanının bu hedefinin olduğu gibi kendisinde de olduğunu belirten Evren Mannaş, bunu başaracaklarına inanç belirtti. 

Hamitköy dayanışma gecesi, Derviş ve Mustafa Alkapon kardeşlerin eşsiz müzikleri eşliğinde geç saatlere kadar devam etti.

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