Hamitköylüler kenetlendi

Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, kulüp lokalinde dayanışma gecesi düzenlerken, yoğun katılım olan gecede, kulübe 90,000 TL katkı yapıldı

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, kulüp lokalinde dayanışma gecesi düzenledi.

Bu sezon ilk kez gerçekleştirilen dayanışma gecesinde camiayı bir araya getiren Hamitköy yönetim kurulu, kulübe maddi katkı da sağladı. Hüseyin Kral’ın sunduğu geceye katılım yoğun olurken, başkan Evren Mannaş da gecede bir konuşma yaparak geceye katılanlara teşekkür etti. Geceye katılanlar arasında Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhuriyetçi Türk Partisi başkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı, Halkın Partisi başkanı Yenal Senin, KTFF başkan vekili Oktay Çocuk, Futbol Kulüpler Birliği başkanı Arslan Bıçaklı, UBP ve DP yetkilileri, birçok kulüp başkanı ve Hamitköysempatizanları katıldı.

Piyanist İrfan ve sanatçı Burçin’in şarkıları eşliğinde geç saatlere kadar eğlenen davetliler gecede kulübe 90,000 TL bağışta bulundular. Düzenlenen gece ile Hamitköy, Cumartesi günü oynanacak kritik Düzkayadeplasmanı öncesinde de moral depolandı.