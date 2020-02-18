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Hamitköylüler dayanışma gecesinde kenetlenecek

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Hamitköylüler dayanışma gecesinde kenetlenecek

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, bu akşam kulüp lokalinde dayanışma gecesi düzenleyecek.

Bu sezon ilk kez gerçekleştirilecek olan dayanışma gecesinde camiayı bir araya getirmeyi hedefleyen Hamitköy yönetim kurulu, kulübe maddi katkı da sağlamayı hedefliyor.

Geçtiğimiz hafta Gençlik Gücü’nü mağlup ederek moral bulan Hamitköy, Cumartesi de kritik Düzkaya deplasmanı öncesinde de dayanışma gecesinde de moral depolayarak, bu maçı da kayıpsız geçmeyi hedefleyecek.

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