Hamitköy’e Özgür kan verdi

Hamitköy, Özgür Ongun’un 1 gol 1asistle galibiyete katkı koyduğu maçtan 3 puanla ayrılırken, galibiyet golü Salih Adakan’dan gedi. Kalecisi Ahmet ile Hüseyin Sarro’nun ambulansla hastaneye kaldırıldığı maçta, Bostancı Bağcıl mağlubiyete razı oldu

STAD: Esat Erdoğmuş Stadı

HAKEMLER: Timur Ercan Bodi, Mehmet Tarım, Halil Erdem Canaloğlu

HAMİTKÖY: Tolga, Salih Adakan, Umut, Onur, Deniz Enyong, Ender Meta, Ragıp, Tufan(Dk.65 Hüseyin Çıdamlı), Toykan(Dk.81 Hasan Akkuyu), Özgür Ongun(Dk.86 Hakan), Mahmut

BOSTANCI BAĞCIL: Ahmet Vatansever(Dk.47 Hasan Semir), Fırtına, Isaak, Ahmet Zaifoğlu, Berkem Korbay, Armstrong, Hüseyin Sarro(Dk.61 Cemre), Murat Gertik, Andreas Fotıu, Serhan(Dk.89 Doğukan), Cevdet GOL: Dk.52 Özgür Ongun, Dk.62 Salih(Hamitköy),Dk.28 Armstrong(B.Bağcıl)

KIRMIZI KART: DK.32 Ali Kolbaşı(Hamitköy)(Yedek Kulübesi)

K-Pet Birinci Lig’in 22. hafta maçında Hamitköy ilk devrede 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı, 2. devrede bulduğu gollerle 2-1 kazanmayı başardı. Hamitköy’e galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Özgür Ongun ve 62. dakikada Salih Adakan kaydederken, Bostancı Bağcıl’ın tek golü 32.dakikada Armstrong’dan geldi.

Zaman zaman gerginleşen hakem üçlüsü maçın kontrolünü elinde tutmayı başarırken, konuk ekip rüzgarı arkasına alarak başladı.

Dk 28 Hamitköy defansının uzaklaştıramadığı topa ceza alanı dışından vuran Armstrong'un şutunda top Umut'a çarparak filelere gitti. 0-1

Dk 34Özgür'ün havalandırdığı topa iyi yükselen Mahmut'un kafa vuruşunda top üst kale direğinden döndü.

İkinci devre rüzgarı arkasına alan Hamitköy, 52'de Onur'un düşürülmesiyle serbest vuruş kazandı. Çapraz pozisyonda topun başına geçen duran topların usta ismi Özgür'ün şutunda top direğe vurup, çizgiyi geçip ağlara giderken defans tarafından uzaklaştırıldı. Pozisyona hakim olan tecrübeli yardımcı hakem Mehmet Tarım, golü verince, Timur Ercan Bodi de golü verdi. 1-1

62. dakikada Özgür'ün kullandığı köşe vuruşunda savunmadan ileriye çıkan Salih Adakan güzel bir kafa vuruşuyla golü kaydetti. 2-1

Geriye kalan bölümde Bostancı Bağcıl'ın çabası sonuç vermezken, savunmada iyi kapanan Hamitköy maçı 2-1 kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.