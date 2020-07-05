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Hamitköy’e Kaymaklı galibiyet

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Hamitköy, play out hattı için büyük önem taşıyan maçta Küçük Kaymaklı’yı deplasmanda Hasan Akkuyu, Camara ve Eray’ın golleriylemağlup ederek kritik bir 3 puanı alırken, rakibine karşı 2’li averaj üstünlüğü de elde etti

Hamitköy’e Kaymaklı galibiyet

STAT: Şehit Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Engin Akkagün, Necmi Bulut

KÜÇÜK KAYMAKLI: Salih, Taner: Osıta, Rifat (Dk.46 Mehmet Öztürk)Muhammet Nazik, (Dk.79 Mehmet Göçben), Dıabone, Okafor, Barkın, Sena (Dk.46 Mehmet Koyuncu)

Berkem, Bahadır 

HAMİTKÖY: Emre Nalbant, İbrahim Kaba, (Dk.71 Halil İbrahim), Hasan (Dk.90 Agit), Dani, Camara, Mert Ateş, Mustafa Çelik, (Dk.73 Ömer), Aboubacar Kone, Eray Vudalı, Taner Ateş, İbrahim Güler

GOLLER: Dk.4 Muhammed Nazik, Dk.64 Onyekachi Okafor (Küçük Kaymaklı) – Dk.13 Hasan Akkuyu, Dk.33 Broulaye Camara, Dk.47 Eray Vudalı (Hamitköy)

Hakan Ahmet SAÇAR

K-Pet Süper Lig’in 26.haftasında Küçük Kaymaklı Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda Hamitköy’ü konuk etti.

Maçta kazanan 3-2’lik skorla konuk Hamitköy oldu. Kırmızı siyahlılara galibiyeti getiren golleri Hasan Akkuyu, Camara ve Eray kaydederken, Küçük Kaymaklı’nın golleri Muhammed ve Okafor’dan geldi. Hamitköy bu galibiyetle 31 puana yükselirken Küçük Kaymaklı 34 puanda kaldı.

Maçın tamamında daha organize olan ve attıkları paslar yerini bulan konuk ekip, pozisyon zenginliğini de eline geçirdiği karşılaşmada haklı bir galibiyet aldı. 

4.dakikada gelişen ev sahibi takım atağında ceza alanının hemen dışında top ile buluşan Muhammet'in çekmiş olduğu şut direğin dibinden ağlarla buluştu.1-0.

14.dakikada organize gelişen Hamitköy atağında Mustafa'nın arapasıyla cezaalanı içerisine giren Hasan'ın çekmiş olduğu şut ağlara gitti.1-1.

32.dakikada gelişen Hamitköy atağında Mustafa'nın çektiği şutu kale alanı içerisinde tamamlayan Camara takımını 1-2 öne geçirdi.

47.dakikada sol kanattan hızlı gelişen konuk ekip atağında  Eray Kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda akıllı bir vuruşla durumu 1-3'e getirdi.

63.dakikada gelişen ev sahibi takım atağında Muhammet'in çekmiş olduğu şut Kalu'nun eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi,atışı kullanan Okafor skoru 2-3 yaptı. 

74. dakikada Mehmet Öztürk'ün ceza alanı dışından çektiği şutu kaleci Eray direk dibinden kornere tokatladı.

76.dakikda gelişen Hamitköy atağında Eray kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak vuruşunu  Salih önledi.

90.dakikada sağ taraftan  yapılan ortaya Eray'ın yapmış olduğu şık vuruş üst direğe çarpıp dışarı gitti.   

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