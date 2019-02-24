Hamitköy’e ilaç gibi galibiyet

Stadyum : Esat Erdoğmuş Stadı
Hakemler: Serkan Durmaz, Cemal Sakallı, Ferhat Tuna
Hamitköy: Emre, Halil İbrahim (86.Dk Ali Kolbaşı) Salih, Agit, Hüseyin, Furkan, Hasan (90+1.Dk Ardahan) Toykan, İbrahim, Ömer (81.Dk Muhammet) Mert
Mesarya: Ferhat, Abdullah, Yusuf (55.Dk Can) Fırat (46.Dk Volkan), Emre Aktaş, Nahit, Okan, Ogün (65.Dk Ali İmam) , Alp, Emre Özsin, Ahmet
Goller: 3.Dk Fırat (K.K), 17.Dk Furkan (Hamitköy), 85.Dk Volkan (Mesarya)
Hamit SAKALLI
K-PET Birinci Ligden çıkma hedefinde olan Hamitköy, Mesarya karşısında ilk devrede attığı gollerle 3 puanı aldı.
3.Dk: Hamitköy atağında Agit soldan topu ceza sahasına ortaladı. Mesarya savunmasında Fırat Kulle topu uzaklaştırmak isterken kendi ağlarına gönderdi. Hamitköy 1-0 Mesarya
17.Dk: Hamitköy atağında Furkan aldığı topla hızla rakip ceza alanına girdi ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-0 Mesarya
28.Dk: Hamitköy atağında Furkan sağdan topla ceza sahasına girdi ve pasını Toykan’a aktardı. Toykan topu kaleci Ferhat’tan kurtardı ancak vuruşunu yapacakken savunma araya girdi.
56.Dk: Mesarya’da sağ çaprazdan kazanılan frikiği kullanan Abdullah topu ceza sahasına ortaladı. Emre Özsin’in kafa vuruşunda kaleci Emre gole izin vermedi. Dönen topta Okan şutunu atmak üzereyken araya giren savunma topu uzaklaştırdı.
61.Dk: Hamitköy atağında Toykan’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Furkan’ın vuruşunda kaleci Ferhat topu kornere çeldi. Korner atışında oluşan karambolde Ömer vuruşunu yaptı ancak top direkten geri geldi.
68.Dk: Mesarya atağında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Alp’in vuruşunda kaleci Emre topu kornere çelerek gole izin vermedi.
85.Dk: Mesarya atağında topla buluşan Volkan’ın vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 2-1 Mesarya
90+4.Dk: Hamitköy kontra atağında kaleci Ferhat’ın kalesinde yokluğunu fırsat gören Ardahan’ın aşırtma vuruşunda top üst direğe çarpıp auta gitti.