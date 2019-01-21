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Hamitköy’den, Türkiye milli futbolcu takviyesi

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Hamitköy’den, Türkiye milli futbolcu takviyesi
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K-Pet 1.Lig’de şampiyonluk hedefleyen Hamitköy, ara transferde flaş bir transfer gerçekleştirirken; Türkiye U19 ve U20 milli takımlarında forma giymiş olan Furkan Mızrak’ı kadrosuna kattı.

 On numara ve sol ön pozisyonlarında oynayan Furkan, PTT 1.Lig’de Orduspor forması da giymişti. Furkan ayrıca Tarsus İdman Yurdu ve Tire 1922 kulüplerinde şampiyonluk sevinci yaşadı.

Son olarak Türkiye 2.Lig ekiplerinden Gümüşhanespor’da forma giyen Furkan, Hamitköy’ün geçtiğimiz gün Gönyeli’yi 1-0 mağlup ettiği hazırlık karşılaşmasında ilk kez kırmızı-siyahlı formayı giydi.

Furkan’ın Cihangir ile oynanacak olan Kıbrıs Kupası karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

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