Hamitköy’de zorunlu değişiklik

Hamitköy U21 Takımının teknik adamında zorunlu değişiklik olurken, eğitim amaçlı Hollanda’ya gidecek olan antrenör Hasan Sarıoğlu takımdan ayrılmak zorunda kaldı

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy U21 Takımının teknik adamında zorunlu değişiklik olurken, Hasan Sarıoğlu takımın başından ayrılmak zorunda kaldı.

Yaş grubu U17 ve U15 grubu futbolcuların çoğunlukta olduğu futbolcu grubu ile başarılı çalışmalara imza atan Hasan Sarıoğlu, Hollanda’da kazandığı eğitim bursu ile bu ülkede dil eğimi alacak. Bu nedenle Hasan Sarıoğlu takımdan ayrılmak zorunda kaldı.

Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy yönetimi de geçtiğimiz akşam U21 Takımı ve Hasan Sarıoğlu’na yönelik bir veda yemeği düzenledi.

Hasan Sarıoğlu yemekten sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hayatın bize ne getireceği belli olmuyor. Kişisel gelişimim ve kariyerim açısından yurtdışında doğan bir eğitim fırsatını değerlendirmek için Hamitköy U21 Takımından ayrılıyorum. Bu durumda bana anlayış gösterip izin veren Evren Mannaş başkanıma, Ahmet Sakallı hocama, yönetimdeki arkadaşlara, geldiğim günden bu yana saygıda, sevgide en ufak kusuru olmayan bütün futbolcularıma çok teşekkür ederim.

Bu 3 ay içerisinde hayatlarına en küçük bir katkım olmuşsa ne mutlu bana. İstemeden kalp kırmışsak da affola. Çocuklara hep söylediğim gibi, her şey gelip, geçici. Önemli olan anın değerini bilmek. Kısa süre de olsa iyi ki yollarımız kesişti. Bu güzel gece için tekrardan teşekkür ederim. Hayat kitabında sıradaki sayfayı okuma zamanıdır.”