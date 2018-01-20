Hamitköy’de şanssızlıklar Tufan ile sürdü

Hamitköy’de şanssızlıklar takımın yeni transferi Tufan Gençay ile sürerken, Tufan’ın sol el bileği kırıldı. Tufan, 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacak

K-PET Birinci Lig’in ilk devresinde birçok futbolcusunu önemli sakatlıkları dolayısı ile oynatamayan Hamitköy’de şanssızlıklar takımın yeni transferi Tufan Gençay ile sürdü.

Sezonun ilk devresini Yalova’da geçiren ancak bonservisinin bulunduğu Karşıyaka’dan transfer edilen Tufan, Hamitköy’ün dün Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda, Gençlik Gücü’nü 3-2 mağlup edip tur atladığı maçta el bileğini kırdı. Gençlik Gücü’nün yabancı futbolcusunun hava topu mücadelesinde darbesine maruz kalan Tufan sol el bileğinin üzerine düşerken, düşme sonrasında bileği kırıldı. Tufan oyuna ikinci devrede girmişti.

Hamitköy yöneticisi Halil İbrahim Şeytan tarafından hemen hastaneye kaldırılan Tufan’ın bileğinin kırıldığı anlaşılırken, 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.