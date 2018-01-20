banner107
banner69
Pulya, dum dum kurşunu kurbanı
Pulya, dum dum kurşunu kurbanı
40 0
22 0
 
Hamitköy Barajı’nda yarışacaklar
Hamitköy Barajı’nda yarışacaklar
51 0
14 0
8 0
Oktay Çocuk rallici oldu
Oktay Çocuk rallici oldu
56 0
131 0
banner82

Hamitköy’de şanssızlıklar Tufan ile sürdü

banner27

Hamitköy’de şanssızlıklar takımın yeni transferi Tufan Gençay ile sürerken, Tufan’ın sol el bileği kırıldı. Tufan, 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacak

Hamitköy’de şanssızlıklar Tufan ile sürdü
banner137

K-PET Birinci Lig’in ilk devresinde birçok futbolcusunu önemli sakatlıkları dolayısı ile oynatamayan Hamitköy’de şanssızlıklar takımın yeni transferi Tufan Gençay ile sürdü.

Sezonun ilk devresini Yalova’da geçiren ancak bonservisinin bulunduğu Karşıyaka’dan transfer edilen Tufan, Hamitköy’ün dün Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda, Gençlik Gücü’nü 3-2 mağlup edip tur atladığı maçta el bileğini kırdı. Gençlik Gücü’nün yabancı futbolcusunun hava topu mücadelesinde darbesine maruz kalan Tufan sol el bileğinin üzerine düşerken, düşme sonrasında bileği kırıldı. Tufan oyuna ikinci devrede girmişti.

Hamitköy yöneticisi Halil İbrahim Şeytan tarafından hemen hastaneye kaldırılan Tufan’ın bileğinin kırıldığı anlaşılırken, 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.