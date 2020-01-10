Hamitköy’de, Özeralp sesleri

İsa TABAK

K-Pet Süper Lig’in kırmızı siyahlı ekibi Hamitköy, Ebuka ve Aksel’in takımdan ayrılmasından sonra transfer çalışmalarına başladı.

Kaleci transferini gündemine alan Hamitköy, Lefke ile yollarını ayıran deneyimli kaleci Mehmet Özeralp ile her konuda anlaştı. Oyuncu ile anlaşan Hamitköy, Lefke ile de anlaşması durumunda bu transferi gerçekleştirecek.

Hamitköy yönetimi Lefke’nin futbolcu için isteyeceği bonservis bedelini belirlemesinden sonra transfer hakkında kararını verecek. Hamitköy bu transfer için Girne Halk Evi’ne sattığı Aksel’den gelen maddi geliri kullanacak.