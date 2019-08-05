Hamitköy’de Michael'la yollar ayrıldı

Süper Lig’in yeni ekibi Hamitköy’de geçtiğimiz sezon orta sahada sergilediği performansla dikkat çeken Michael Çayırcı, Hamitköy'ün yeni sezon kadrosunda yer almayacak

Yeni sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdüren Hamitköy'de takım kadrosu da yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Geçtiğimiz sezon orta sahada sergilediği performansla dikkat çeken Michael Çayırcı, Hamitköy'ün yeni sezon kadrosunda yer almayacak.

Orta sahada özellikle ön libero mevkisinde mücadeleci futbolu ile dikkat çeken Michael, uzun boyunun avantajı ile yan toplarda ve köşe vuruşlarında da takıma katkı sağlıyordu.Teknik direktör Ahmet Sakallı ile yaptığı görüşme sonrasında takımdan ayrılması kararlaştırılan Michael, attığı kritik gollerle biliniyor.

Hamitköy yönetimi Michael için gelecek teklifleri değerlendirip kiralık transferinde kolaylık sağlayacak.