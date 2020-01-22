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Hamitköy’de imzalar sürüyor

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Hamitköy’de imzalar sürüyor

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy, daha önce prensipte anlaştığı 2 futbolcuya imza daha attırdı.

K-Pet Süper Lig’in ikinci devresine başarılı olma hedefiyle hazırlanan Hamitköy’de resmi imzalar devam ediyor. Hamitköy dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda iki futbolcuya resmi imza attırdı. Hamitköy, Nijeryalı Daniel ve Ganalı Malik’e teknik adam Ahmet Sakallı eşliğinde resmi imzaları attırarak futbolcuları renklerine bağladı.

20 yaşındaki Daniel stoper mevkisinde Oladele’nin yerine transfer edildi. Orta sahada forma giyen Malik ise yerli statüde forma giyecek.

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