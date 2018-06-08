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Hamitköy’de halı saha keyfi yaşanacak

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Hamitköy Spor Kulübü'nün yenilenen halı saha ve büfesi, Pazar gününden itibaren oldukça makul fiyat ve imkanlarla hizmet vermeye başlıyor

Hamitköy’de halı saha keyfi yaşanacak
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Hamitköy Spor Kulübü'nün yenilenen halı saha ve büfesi, oldukça makul fiyat ve imkanlarla hizmet vermeye başlıyor.

Bir saat futbol keyfi ve bir kasa su karşılığında 60TL'ye kiralanacak olan halı saha, Pazar günü saat 20:00'de Hamitköy'ün eski futbolcularının gösteri maçı ile açılacak. Açılış töreninde düzenlenecek olan kokteyl ile sahaya gelen tüm futbol severlere izaz ikram yapılacak. Halı saha irtibat numarası ise 0533 865 1328 olarak açıklandı.

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı'nın arka tarafında, meltem rüzgarlarının serinliğinde hizmet verecek olan halı saha, futbolseverlere tam bir futbol keyfi yaşatacak.

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