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Hamitköy’de Hakan üzüntüsü

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Hamitköy’de takımın en önemli hücum ayaklarından olan Hakan Eminoğlu zorlu Değirmenlik maçı öncesinde kasığından sakatlandı

Hamitköy’de Hakan üzüntüsü
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K-PET Birinci Lig’de zirve hedefinde olan Hamitköy’de takımın en önemli hücum ayaklarından olan Hakan Eminoğlu zorlu Değirmenlik maçı öncesinde kasığından sakatlanırken; hafta boyunca yapılan antrenmanlara katılamadı.

Kasığından sakatlanan antrenör Ahmet Sakallı’nın en güvendiği hücumculardan olan Hakan Eminoğlu hafta boyunca tedavisini yaptırmasına rağmen Değirmenlik maçında oynayacak duruma gelmedi. İkinci devredeki tüm maçlarda süre alan deneyimli kanat oyuncusu, Değirmenlik maçı kadrosunda büyük ihtimalle yer almayacak. Hakan takımının geçtiğimiz hafta kazandığı Girne Halk Evi maçında takımını öne geçiren golü kaydetmişti. Bu arada takımın diğer forveti Toykan’ın da sakatlığı devam ederken; futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.

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